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00:19, 24 января 2022

Инспекторы из Латвии с 24 по 29 января проверят российские военные базы в Брянской и Смоленской областях

Инспекция пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, будут оценены масштабы военной деятельности, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Инспектируемая область составляет 13,2 тысяч квадратных километров. Рыжков подчеркнул, что Россия дала согласие на проведение проверки.

«В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре задачах и военной деятельности», – добавил Рыжков.


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