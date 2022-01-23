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23:52, 23 января 2022

Подавший в отставку президент Армении не находится на территории страны

Подавший в отставку президент Армении не находится на территории страны, утверждают представители оппозиции.

«Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы», – заявил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что собирается уйти в отставку. По его словам, «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики». В парламенте страны подтвердили, что получили заявиление Саркисяна об отставке. Если в течение ближайшей недели глава государства не передумает, оно вступит в силу.


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