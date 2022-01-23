Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике МВД Чечни за оскорбление и нападение на силовика

Похищенная чеченскими силовиками Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД Чечни, сообщил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Женщину отправили туда после «оскорбления и нападение на сотрудника правоохранительных органов». При этом, Мусаева «чуть не лишила полицейского глаза», заявил Дудаев.

Над Заремой в Чечне уже состоялся суд, на котором приняли решение арестовать женщину на 15 суток. Какой именно суд вынес решение и когда он состоялся Ахмед Дудаев уточнить не смог. Сотрудники комитета против пыток проверили все сайты судов Грозного и не нашли подтверждения о состоявшемся суде. Возможно, документ опубликуют 24 января. А задержку могут объяснить тем, что суд проходил в пятницу вечером, предполагают правозащитники.

Изначально Зарему доставили на допрос в статусе свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, сообщил министр. Следствие несколько раз направляло повестку по месту жительства Янгулбаева и его жены с требованием явиться для дачи показаний, однако реакции со стороны супругов не было. 24 января состоится допрос, ради которого женщину привезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Эта дата была указана в постановлении, предъявленном полицейским.

Раннее правозащитник Абубакар Янгулбаев рассказал, что около 15 его родственников, живущих в Чечне, перестали выходить на связь и не появляются дома. Министр Дудаев опроверг данную информацию.

22 января экс-судья Верховного суда с дочерью уехали из России после того, как Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов.