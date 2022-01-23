В Канаде автоколонна дальнобойщиков, протестующих против принудительной вакцинации, выехала из Ванкувера

Они надеются прибыть в Оттаву в субботу, 29 января, и начать акцию протеста возле парламента страны, передает Vancouver Sun. В город направляется колонна из 500 фур и тягачей. Всего в Оттаве может собраться порядка 2,5 тысяч грузовиков.

Негодование дальнобойщиков вызвало новое правило, согласно которому у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, начали требовать паспорта о вакцинации. Предполагается, что это приведет к росту стоимости перевозки грузов.

Протестующие хотят добиться отмены нововведения. Для помощи участникам автопробега идет сбор средств, в созданный для этого фонд уже поступило около 1,59 миллиона долларов.