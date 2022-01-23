Лавров направил главе канадского МИД приглашение посетить Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил главе канадского МИД Мелани Жоли приглашение посетить Москву. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, российская сторона примет канадскую делегацию, когда они к этому будут готовы, либо в Москве, либо в другом удобном для канадцев месте.
2022-01-23T20:41:50+03:00
2022-01-23T20:43:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:41, 23 января 2022
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