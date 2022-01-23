Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба Шарипова, — сообщило радио LRT. Как сообщило радио LRT, по решению департамента миграции при МВД Литвы Королева и Шарипов не смогут посещать страну до 21 января 2027 года.