Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба Шарипова, — сообщило радио LRT. Как сообщило радио LRT, по решению департамента миграции при МВД Литвы Королева и Шарипов не смогут посещать страну до 21 января 2027 года.
2022-01-23T19:52:47+03:00
2022-01-23T19:52:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:52, 23 января 2022
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