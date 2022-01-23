Эксперт ВОЗ: Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон»

Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон», — допустила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее мнению, ««Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность».