В Офисе Зеленского не удивлены утверждениям МИД Британии о планах РФ привести к власти на Украине своего ставленника

Офис Зеленского не считает неожиданными утверждения МИД Британии о планах России якобы привести к власти на Украине своего ставленника, — сообщил советник главы офиса президента Украины. Михаил Подоляк в интервью «Би-би-си Украина» сказал, что во внешнеполитическом ведомстве Великобритании «не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра на Украине» .