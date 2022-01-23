В Офисе Зеленского не удивлены утверждениям МИД Британии о планах РФ привести к власти на Украине своего ставленника

Офис Зеленского не считает неожиданными утверждения МИД Британии о планах России якобы привести к власти на Украине своего ставленника, — сообщил советник главы офиса президента Украины. Михаил Подоляк в интервью «Би-би-си Украина» сказал, что во внешнеполитическом ведомстве Великобритании «не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра на Украине» .
2022-01-23T18:28:08+03:00
2022-01-23T18:28:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:28, 23 января 2022
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