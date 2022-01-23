Ответственность за случаи нападения бездомных животных несут муниципальные чиновники, — депутат Бурматов

«Это конкретные муниципальные чиновники не построили приюты, не отрегулировали численность безнадзорных животных, не поместили агрессивных собак в приюты, не обеспечили им соответствующие условия, которые изолировали бы их от граждан, не приняли управленческие решения по запрету самовыгула, чтобы не плодились животные на улицах, не обеспечили эффективную программу стерилизации и так далее», — сказал Бурматов в эфире «Эха», отметив, что сейчас генпрокуратурой возбуждено 27 уголовных дел в отношении чиновников.

В Забайкалье 22 января нашли тело 7-летней девочки с укусами животных. По предварительной версии, ее загрызли бездомные собаки, однако позже глава ветслужба заявил, что это были собаки, у которых есть хозяин.