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17:24, 23 января 2022

Блинкен: США предупреждали о возможных планах со стороны России, подобных тому, о котором заявила Великобритания

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты считают, что санкции против России должны быть введены в случае агрессивных действий против Украины, но не до их начала, чтобы не потерять сдерживающий эффект.

На вопрос журналиста CBS News о том, связывает ли США руки в Украине тот факт, что США нуждаются в помощи России по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в малейшей степени».

Ранее МИД Великобритании сообщил о том, что руководство РФ якобы рассматривает вариант приведения к власти на Украине своего ставленника, экс-депутата Рады Евгения Мураева. Россия это отрицает.



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