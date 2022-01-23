Блинкен: США предупреждали о возможных планах со стороны России, подобных тому, о котором заявила Великобритания

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты считают, что санкции против России должны быть введены в случае агрессивных действий против Украины, но не до их начала, чтобы не потерять сдерживающий эффект.

На вопрос журналиста CBS News о том, связывает ли США руки в Украине тот факт, что США нуждаются в помощи России по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в малейшей степени».

Ранее МИД Великобритании сообщил о том, что руководство РФ якобы рассматривает вариант приведения к власти на Украине своего ставленника, экс-депутата Рады Евгения Мураева. Россия это отрицает.