Правозащитник Янгулбаев рассказал, что около 15 его родственников, живущих в Чечне, перестали выходить на связь

Родные правозащитника Абубакара Янгулбаева, которые оставались в Чечне, перестали выходить на связь. Ранее отец Янгулбаева и сестра правозащитника покинули Россию из-за угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Близкие Сайди Янгулбаева не отвечают на звонки. Дома их не застали, сообщает интернет-издание «Кавказ.Реалии*», которое российские власти считают иностранным агентом. Правозащитники пока успели обойти квартиры только тех, кто живет в Грозном. Это около 15 человек. О том, в порядке ли остальные родственники, которые находятся в других частях республики, неизвестно.

При этом до того, как чеченские силовики задержали супругу бывшего судьи, все близкие были на связи, поясняет старший сын Сайди Янгулбаева Абубакар. Он предположил, что членов семьи могли вывезти силой для записи видео, на котором они будут оскорблять и ругать своих родственников. По словам Абубабкара, это привычный вид репрессий в республике. Также до сих пор неизвестно, где именно находится и в каком состоянии супруга экс-судьи Зарема Янгулбаева. Ее дети и муж уже покинули Россию из-за опасений за свою жизнь.

Кадыров на днях обвинил семью Янгулбаевых в связях с террористами и сказал, что требует их задержать, а в случае сопротивления – убить.

* Кавказ.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом.