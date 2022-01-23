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16:48, 23 января 2022

Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законодательства после нападения на людей бродячих собак

Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.

Ранее уголовное дело возбудили из-за гибели 7-летней девочки под Читой, на которую напали собаки.


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