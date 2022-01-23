Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законодательства после нападения на людей бродячих собак

Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.
Ранее уголовное дело возбудили из-за гибели 7-летней девочки под Читой, на которую напали собаки.
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.
Ранее уголовное дело возбудили из-за гибели 7-летней девочки под Читой, на которую напали собаки.