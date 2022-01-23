Захарова: Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос

Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос, — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, МИД Великобритании заранее готовил вброс про планы по смене власти на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя. Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, — рассказала Мария Захарова.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине экс-депутата Рады Мураева в качестве своего ставленника. Он опроверг такой вариант и отметил, что находится под российскими санкциями с 2018 года.