Издание с фотографиями моделей в купальниках будет сотрудничать только с поддерживающими гендерное равенство фирмами

Речь идет об американском ежегодном издании Sports Illustrated Swimsuit Issue. Часть выручки издание потратит на создание «Фонда гендерного равенства». Как сообщили в SI Swimsuit Issue, издание перешло на новую рекламную модель — «плати и меняй».
2022-01-23T16:19:52+03:00
2022-01-23T16:19:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:19, 23 января 2022
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