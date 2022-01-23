Глава МИД Австрии: Санкции против РФ в случае вторжения на Украину не коснутся «Северного потока — 2»

Глава МИД Австрии заявил, что санкции, которые могут быть введены против РФ в случае вторжения на Украину, не коснутся «Северного потока — 2». Александер Шалленберг отметил, что Европа зависима от энергоносителей из России. «Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — сказал он в интервью Die Presse.