Глава МИД Австрии: Санкции против РФ в случае вторжения на Украину не коснутся «Северного потока — 2»

Глава МИД Австрии заявил, что санкции, которые могут быть введены против РФ в случае вторжения на Украину, не коснутся «Северного потока — 2». Александер Шалленберг отметил, что Европа зависима от энергоносителей из России. «Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — сказал он в интервью Die Presse.
2022-01-23T15:39:58+03:00
2022-01-23T16:15:42+03:00
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15:39, 23 января 2022
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