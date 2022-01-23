Посольство России в Великобритании призвало Лондон «прекратить глупые риторические провокации»

Так в дипмиссии отреагировали на заявления МИД Великобритании по России и Украине. Заявления о намерении РФ привести к власти в Киеве экс— депутата Рады в посольстве назвали «анекдотичными» и напомнили, что депутат находится в России под санкциями.
2022-01-23T15:27:11+03:00
2022-01-23T16:18:00+03:00
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15:27, 23 января 2022
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