Немецкий политолог Александр Рар в эфире «Эха» сравнил отставку немецкого вице-адмирала Шенбаха с «охотой на ведьм»

«Его изгнали из-за того, что он сказал одну фразу, что Крым по всей видимости не вернется назад в Украину, и что нужно уметь договариваться с Россией. То, как с ним здесь расправляются, мне напоминает охоту на ведьм. Это иррациональное поведение, все находятся в массовой истерике, считая, что Россия как будто уже пошла и оккупировала Украину», — сказал Рар в эфире «Эха», отметив, что Берлин официально занимает проукраинскую позицию.