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15:08, 23 января 2022

В Binance в 2020 году рекомендовали не работать с клиентами из России и Украины из-за высоких рисков «отмывания денег»

Согласно отчету риски сотрудничества с Россией были оценены как «экстремальные», исходя из этого криптобиржа не должна была принимать российских клиентов. Однако позже, как передает Reuters, оценки были «скорректированы вручную», что позволило снизить уровень риска до «высокого» и продолжить Binance работу в России.


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