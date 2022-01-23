Тему вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривают, — глава МИД Испании

«Следовало бы спросить Швецию и Финляндию», — заявил министр, отвечая на вопрос, вступят ли данные страны в НАТО. На уточняющий вопрос об Украине Хосе Мануэль Альбарес заявил: «В настоящий момент такой сценарий не рассматривается», передает газета Mundo.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.