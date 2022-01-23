Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир», — сказал понтифик, проводя традиционную воскресную проповедь в Ватикане.
2022-01-23T14:36:55+03:00
2022-01-23T15:19:01+03:00
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14:36, 23 января 2022
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