Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир», — сказал понтифик, проводя традиционную воскресную проповедь в Ватикане.