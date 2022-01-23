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14:32, 23 января 2022

Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

Согласно данным компании, средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений. Россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья: за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, или 530 тысяч рублей, — до 3,4 миллиона рублей. Одновременно и средний срок ипотеки сократился на 2 года — до 17 лет и 5 месяцев, передает РИА Новости.


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