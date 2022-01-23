Россия не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян, — Гаврилов

Также глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны. «Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».