Президент Киргизии взял на контроль ситуацию с задержанием журналиста-расследователя

«Любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления. Это должно быть беспристрастное расследование, с учетом всех обстоятельств. В то же время я хотел бы попросить журналистов воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо», — написал Садыр Жапаров в Facebook.

Журналиста Болота Темирова задержали в Бишкеке. Ранее издание «Темиров Лайв», которым руководит Темиров, опубликовало материал о перепродаже нефтепродуктов, производимых на госпредприятии, родственниками главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева.