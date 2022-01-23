В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха. «Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами», — заявил Кива в своем телеграм-канале.