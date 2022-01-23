В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива поддержал экс-главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха. «Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами», — заявил Кива в своем телеграм-канале.
2022-01-23T13:57:54+03:00
2022-01-23T13:57:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:57, 23 января 2022
Загрузка комментариев...