По словам посла Андрея Мельникова, нужно полностью изменить политику в отношении Киева, и увольнения экс-главкома ВМС ФРГ недостаточно, чтобы вернуть доверие к Германии. Ранее бывший главком ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подтвердил, что сам попросил главу Минобороны Ламбрехт об отставке. Сегодня его внесли в список сайта «Миротворец».