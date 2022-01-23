Посол Украины в Германии Мельник заявил, что уволить Шенбаха мало

По словам посла Андрея Мельникова, нужно полностью изменить политику в отношении Киева, и увольнения экс-главкома ВМС ФРГ недостаточно, чтобы вернуть доверие к Германии. Ранее бывший главком ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подтвердил, что сам попросил главу Минобороны Ламбрехт об отставке. Сегодня его внесли в список сайта «Миротворец».
2022-01-23T13:46:11+03:00
2022-01-23T13:46:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:46, 23 января 2022
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