В Еврокомиссии заявили, что Европу ждет рост цен на энергоносители из-за геополитики

«В последние месяцы мировые цены на газ достигли исторического максимума, что отразилось на ценах на энергоносители в Европе. Потребители и предприятия по всему ЕС с трудом оплачивают счета, и правительства вмешались, чтобы смягчить последствия необычно высоких цен», — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она отметила, что запасы газа в европейских хранилищах «значительно ниже, чем обычно в это время года». Министры ранее отмечали, что поставки газа из России значительно сократились в последние месяцы.