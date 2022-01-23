Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали

Президент Эммануэль Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа. Бригадный генерал Александр Мартен из 54-го артиллерийского полка Йера был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем в субботу, 22 января.
2022-01-23T13:32:15+03:00
2022-01-23T13:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 23 января 2022
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