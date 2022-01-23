Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали

Президент Эммануэль Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа. Бригадный генерал Александр Мартен из 54-го артиллерийского полка Йера был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем ​​в субботу, 22 января.