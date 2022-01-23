ДИТ опровергает заявление правозащитника Кавказского о плохой работе единой горячей линии и плате за звонки

«Звонки входят в тарифы операторов связи. Так все бесплатно. Абонент сотового оператора платит в месяц по тарифу за свой номер», — прокомментировала ситуацию пресс-служба Департамента информационных технологий «Эху». Ранее правозащитник Николай Кавказский сообщал о том, что с его жены сняли 300 рублей за ожидание на горячей линии для вызова врача на дом. Об этом можно прочитать в блогах «Эха Москвы».
2022-01-23T13:21:46+03:00
2022-01-23T13:23:06+03:00
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Эксклюзив Эха 13:21, 23 января 2022
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