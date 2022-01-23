Сенатор Крис Кунс выступил против отправки американских военных на помощь Украине

Он заявил, что, в таком случае, США «просто пожертвуют ими». Кунс выступает, прежде всего, за материальную поддержку Украины, и добавил, что Сенат должен действовать быстро. Сенатор также выступил в защиту президента после того, как ранее на этой неделе он выступил с заявлениями во время почти двухчасовой пресс-конференции, на которой Байден предположил, что Россия не столкнется с серьезными последствиями, если совершит «незначительное вторжение» на Украину.