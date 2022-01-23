Генконсульство РФ напомнило о запрете на ввоз в Египет гильз и патронов
«В последнее время участились случаи задержания при досмотре в аэропорту Хургады россиян, имевших при себе запрещенные к ввозу в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры. Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну», — сообщается в заявлении консульства в «Фейсбуке».