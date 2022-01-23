Экс-депутат Рады Мураев заявил, что время прозападных и пророссийских политиков на Украине безвозвратно ушло

Ранее в МИД Великобритании заявили, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине Мураева в качестве своего ставленника. Он же, в свою очередь, опроверг такой вариант и отметил, что находится под российскими санкциями с 2018 года.
2022-01-23T12:59:02+03:00
2022-01-23T12:59:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:59, 23 января 2022
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