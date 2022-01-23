Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Барти 25 лет, она занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 14 титулов под эгидой организации. Барти является победительницей Roland Garros 2019 года и Уимблдона 2021 года. На турнире она обыграла американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Барти.