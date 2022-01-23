Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Барти 25 лет, она занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 14 титулов под эгидой организации. Барти является победительницей Roland Garros 2019 года и Уимблдона 2021 года. На турнире она обыграла американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Барти.
2022-01-23T12:47:13+03:00
2022-01-23T12:47:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:47, 23 января 2022
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