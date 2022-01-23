89% новых заболеваний ковидом в Великобритании приходятся на людей, прошедших полную вакцинацию или повторивших ее

Об этом сообщает интернет-издание Daily Expose. Приводится статистика в период с 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года. Согласно данным издания, с 20 декабря 21 по 16 января 22 года было зарегистрировано 2,9 миллиона подтвержденных случаев Covid-19, из них 2,2 миллиона среди привитого населения.
2022-01-23T12:39:48+03:00
2022-01-23T12:39:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:39, 23 января 2022
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