Бывший глава ВМС ФРГ Шёнбах внесен в список ресурса «Миротворец» за участие в «попытке легализовать оккупацию Крыма»

Шенбах заявил, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. МИД Украины вызвал германского посла, а Минобороны ФРГ подчеркнуло, что мнение вице-адмирала не отражает официальную позицию ведомства. «Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами», говорилось в сообщении Кая-Ахима Шенбаха о покидании своей должности.