Бывший глава ВМС ФРГ Шёнбах внесен в список ресурса «Миротворец» за участие в «попытке легализовать оккупацию Крыма»

Шенбах заявил, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. МИД Украины вызвал германского посла, а Минобороны ФРГ подчеркнуло, что мнение вице-адмирала не отражает официальную позицию ведомства. «Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами», говорилось в сообщении Кая-Ахима Шенбаха о покидании своей должности.
2022-01-23T12:23:54+03:00
2022-01-23T12:23:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:23, 23 января 2022
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