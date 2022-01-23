В Великобритании прошел протест сотрудников Национальной службы здравоохранения против обязательной вакцинации

Сотрудники NHS должны сделать первый укол к 3 февраля и пройти полную вакцинацию к 1 апреля, чтобы продолжать работать. Министерство здравоохранения заявило, что не планирует откладывать вакцинацию, поскольку это «правильно сделать для защиты пациентов». Работники NHS, которые выступают против правительственной политики, устроили акцию протеста в центре Лондона и в других городах королевства.