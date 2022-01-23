В Великобритании прошел протест сотрудников Национальной службы здравоохранения против обязательной вакцинации

Сотрудники NHS должны сделать первый укол к 3 февраля и пройти полную вакцинацию к 1 апреля, чтобы продолжать работать. Министерство здравоохранения заявило, что не планирует откладывать вакцинацию, поскольку это «правильно сделать для защиты пациентов». Работники NHS, которые выступают против правительственной политики, устроили акцию протеста в центре Лондона и в других городах королевства.
2022-01-23T12:16:42+03:00
2022-01-23T12:16:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969532-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:16, 23 января 2022
Загрузка комментариев...