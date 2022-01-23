В Японии впервые выявили более 50 тысяч заболевших коронавирусом за день

В субботу в Японии было зарегистрировано 50 200 случаев заболевания, причем более 11 тысяч были обнаружены только в ее столице Токио, сообщает японская телекомпания FNN. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, более 78% жителей Японии полностью вакцинированы.

На этой неделе в нескольких японских муниципалитетах были расширены ограничения в связи с COVID-19 в попытке обуздать распространение вируса.