В результате пожара в больнице в Будапеште погиб один человек

Еще двое лечатся от отравления угарным газом в результате пожара, охватившего больницу в Будапеште рано утром в воскресенье, сообщила пресс-секретарь венгерской полиции. Работники спецслужб перевезли 56 пациентов больницы в безопасное место. Представитель аварийно-спасательных служб Мате Кисди сказал, что пламя началось на площади 5 квадратных метров на первом этаже, а затем распространилось на соседнюю комнату.