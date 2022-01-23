В результате пожара в больнице в Будапеште погиб один человек

Еще двое лечатся от отравления угарным газом в результате пожара, охватившего больницу в Будапеште рано утром в воскресенье, сообщила пресс-секретарь венгерской полиции. Работники спецслужб перевезли 56 пациентов больницы в безопасное место. Представитель аварийно-спасательных служб Мате Кисди сказал, что пламя началось на площади 5 квадратных метров на первом этаже, а затем распространилось на соседнюю комнату.
2022-01-23T11:39:17+03:00
2022-01-23T11:39:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 23 января 2022
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