Умер актер театра и кино Расми Джабраилов

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — сообщили в Театре им. Маяковского, в котором артист служил с 2002 года.

Джабраилов был заслуженным артистом России, служил в театрах, в частности, в Театре на Таганке и театре «Содружество актеров Таганки». В 2019 году был награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ему было 89 лет.