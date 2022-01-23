Составлен фоторобот преступника, подозреваемого в убийстве семьи в Омской области

2022-01-23T11:21:13+03:00 2022-01-23T11:21:13+03:00 https://echo.msk.ru/news/2969514-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В СК сообщают, что подозреваемому 45-50 лет, он был одет в черную шапку и черную куртку. Предположительно, носит бороду. Ранее управление МВД по Омской области распространило описание преступника, который, по предварительным данным, может носить при себе холодное оружие.

Накануне в селе Юрьевка в жилом доме были обнаружены тела 10-летней девочки-инвалида, мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Выжили двое детей, 14-летняя девочка и шестилетний мальчик успели убежать к соседям.