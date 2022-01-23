Олимпийские деревни Игр 2022 в Китае приступили к работе

В первый день работы в деревни заехали представители более 20 делегаций, в том числе из Китая, Австралии, Канады, Соединенных Штатов, Финляндии и других стран. При этом официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января. Каждая из трех олимпийских деревень представляет собой небольшой городок, где есть все необходимое для жизни спортсменов.
2022-01-23T11:14:30+03:00
2022-01-23T11:14:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:14, 23 января 2022
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