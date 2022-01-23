В Псковскую область направили дополнительные 11,5 тыс. доз «Спутника Лайт»

Она будет доступна в области 24 января, как распорядилось министерство здравоохранения России. В субботу губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Позже он пояснил, что одной из причин случившегося стал декабрьский инцидент, когда из-за поломки морозильной установки испортились 45 тысяч доз вакцины против коронавируса.
2022-01-23T10:58:28+03:00
2022-01-23T11:27:11+03:00
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10:58, 23 января 2022
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