В Псковскую область направили дополнительные 11,5 тыс. доз «Спутника Лайт»

Она будет доступна в области 24 января, как распорядилось министерство здравоохранения России. В субботу губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Позже он пояснил, что одной из причин случившегося стал декабрьский инцидент, когда из-за поломки морозильной установки испортились 45 тысяч доз вакцины против коронавируса.