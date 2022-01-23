В Крыму впервые за полтора месяца выявили почти 300 случаев заражения ковидом

Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 298 человек, выздоровели 188 человек. Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года — 886 случаев заражения. С 17 января в регионе введены санитарные ограничения против коронавируса. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.