Власти ОАЭ запретили запуск дронов после атаки йеменских хуситов

Теперь тех, кого поймают за запуском дрона, ждет «юридическая ответственность», в то же время в МВД не исключили возможность предоставления неких льгот для организаций.

Йеменские хуситы 17 января атаковали аэропорт Абу-Даби, в результате чего взорвались три хранилища с топливом и погибли три человека. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок после атак Йемена. В результате авиаударов по городам Йемена пострадали несколько десятков людей, а среди погибших были женщины и дети.