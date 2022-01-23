Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных

«Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак», — добавили в пресс-службе Александра Осипова. Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка.