Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных

«Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак», — добавили в пресс-службе Александра Осипова. Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка.
2022-01-23T10:07:53+03:00
2022-01-23T10:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:07, 23 января 2022
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