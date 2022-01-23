Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В нем приняли участие более 167 тысяч человек. Около одного процента участников высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13 процентов доверили это решение специалистам, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
2022-01-23T09:54:34+03:00
2022-01-23T09:54:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:54, 23 января 2022
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