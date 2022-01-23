Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В нем приняли участие более 167 тысяч человек. Около одного процента участников высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13 процентов доверили это решение специалистам, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.