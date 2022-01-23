Премьер Новой Зеландии Ардерн отменила свадьбу прямо на пресс-конференции из-за коронавирусных ограничений

Накануне в стране был введен «красный» уровень реагирования на пандемию, ограничивающий скопление не вакцинированных до 25 человек. Премьер объяснила свое решение тем, что не отличается от тысячи других жителей страны. С понедельника новозеландцы столкнутся со строгими ограничениями из-за коронавируса.
2022-01-23T09:52:12+03:00
2022-01-23T09:52:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:52, 23 января 2022
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