Премьер Новой Зеландии Ардерн отменила свадьбу прямо на пресс-конференции из-за коронавирусных ограничений

Накануне в стране был введен «красный» уровень реагирования на пандемию, ограничивающий скопление не вакцинированных до 25 человек. Премьер объяснила свое решение тем, что не отличается от тысячи других жителей страны. С понедельника новозеландцы столкнутся со строгими ограничениями из-за коронавируса.