В штате Джорджия арестован священник, который против воли держал восемь человек в своем подвале

Следователи отмечают, что запертые в подвале люди имеют психические расстройства или физически больны. По данным полиции, пастор и его жена контролировали финансы пострадавших и периодически отказывали им в лекарствах и помощи. Преступление вскрылось, когда один из «заключенных» вызвал скорую помощь из-за припадка. Приехавшим врачам пришлось пролезать через окно, поскольку дверь в подвал была закрыта на засов. Там спасатели обнаружили восемь человек, которые, по словам полиции, были заключены против их воли.