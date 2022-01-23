В штате Джорджия арестован священник, который против воли держал восемь человек в своем подвале

Следователи отмечают, что запертые в подвале люди имеют психические расстройства или физически больны. По данным полиции, пастор и его жена контролировали финансы пострадавших и периодически отказывали им в лекарствах и помощи. Преступление вскрылось, когда один из «заключенных» вызвал скорую помощь из-за припадка. Приехавшим врачам пришлось пролезать через окно, поскольку дверь в подвал была закрыта на засов. Там спасатели обнаружили восемь человек, которые, по словам полиции, были заключены против их воли.
2022-01-23T09:06:19+03:00
2022-01-23T09:06:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 23 января 2022
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