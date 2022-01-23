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08:46, 23 января 2022

Система уборки улиц от снега и наледи в Санкт-Петербурге находится в процессе реформирования, — Беглов

Губернатор Александр Беглов заявил, что уборка города берется под городской контроль, будет создана специальная инфраструктура. Одним из заметных эффектов новой системы губернатор назвал улучшение экологической обстановки. «Отказ от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользование реагентов дали нам результат — снижение заболеваемости по аллергии и астме», — отметил он.


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