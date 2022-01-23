В Краснодаре отменяются рейсы из-за ливневого снегопада

Как передает пресс-служба аэропорта, отменены 16 рейсов, задержаны 26, еще четыре самолета ушли на запасные аэродромы. Уточняется, что два рейса из Москвы и Калининграда сели на запасной аэродром в Ростове-на-Дону, рейс из Стамбула приземлился в Сочи и еще один — в Минеральных Водах. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара, передает агентство ТАСС.
2022-01-23T08:35:55+03:00
2022-01-23T08:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 23 января 2022
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