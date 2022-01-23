В Краснодаре отменяются рейсы из-за ливневого снегопада

Как передает пресс-служба аэропорта, отменены 16 рейсов, задержаны 26, еще четыре самолета ушли на запасные аэродромы. Уточняется, что два рейса из Москвы и Калининграда сели на запасной аэродром в Ростове-на-Дону, рейс из Стамбула приземлился в Сочи и еще один — в Минеральных Водах. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара, передает агентство ТАСС.