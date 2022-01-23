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08:21, 23 января 2022

Правительство Южной Кореи погасило долг Ирана перед ООН

Задолженность составляла $18 млн. Выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями. Ранее правительство Ирана обратилось к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос в ООН из замороженных активов, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее.


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